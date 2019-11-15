أخبار مصر | "القوى العاملة": تحصيل 180 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": تحصيل 180 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، في الحصول على مستحقات المواطن "أ.م .غ" لدى كفيله، وبلغت والتي بلغت 41 ألفا و600 ريال سعودي ، أي ما يوازي 180 ألف جنيه مصري، وكذلك شهادة الخبرة وجواز سفره.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بتقديم الدعم والمساعدة لحصول المواطن "ا .م .غ" علي كافة مستحقات، حيث كان يعمل إداري بإحدى المدارس الأهلية منذ إحدى عشر عاما وتم إنهاء التعاقد معه منذ سته أشهر ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها .

وقام عثمان رمضان المستشار العمالي القنصلية المصرية بجدة قام على الفور بتوجيه المواطن المصري برفع دعوي عمالية بهيئة المنازعات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، فضلا عن حضوره مع المواطن بالهيئة العليا، وذكر "م .أ" مسئول الإدارة المالية بالمدرسة أنه تم انهاء التعاقد مع المواطن المصري، وأنه حصل علي كافة رواتبه بانتظام.



فتم افادته من جانب المستشار العمالي بأن مستحقات المواطن المصري تتمثل في رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة وفقا للمادة (84)من نظام العمل، وبعد عدة اتصالات والتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة، قامت الأخيرة بصرف مستحقات المواطن بشيك، وكذا تسليمه جواز سفره.