أخبار مصر | تعرف على الخدمات المقدمة من مركز ريادة الأعمال من بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الخدمات المقدمة من مركز ريادة الأعمال من بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد مبادرة رواد النيل أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي في مصر.

وأعلنت غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن قيام البنك بالمشاركة فيها جاء في إطار خطة بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة الفعالة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والشمول المالي وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت والي أن مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف إلي إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومن لديهم المقومات الأولية لإدارة المشروعات كذلك زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المشروعات القائمة بالاضافة الي تشجيع خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة بوجه عام.

وعن كيفية لأستفادة العميل من الخدمات التي يقدمها المركز؛ قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة؛ والعضو المنتدب للبنك، أن علي العميل زيارة مركز رواد النيل وتسجيل عضوية به واستيفاء نموذج طلب الحصول على الخدمة، ويطلب من العميل اختيار الخدمه المطلوبة وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستندات متعلقة بنشاط العميل ( إن وجد) ويتم مساعدة العميل علي تحديد أفكار المشروع لبدء مشروع ناجح على أساس عملي ومنهج مدروس ومساعدتهم على تطوير خطط مشروعاتهم خطوة بخطوة مع تقديم خدمات الدعم والتوجية والمتابعة لهم خلال السنة الأولى من بدء المشروع هذا، بالإضافة إلي تقديم خدمة تيسسير الحصول علي تراخيص النشاط والسجل الصناعي، وذلك بإرشاد العميل لأقرب مراكز الشباك الواحد التابعة للغرف التجارية أو جهاز المشروعات لاستخراج شهادة الغرفة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية كما يتم تقديم المساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة والتي تعتبر بمثابة خطوة أولى إرشادية لبداية مشروع أو التوسع في مشروع قائم.

وأشار فاروق أن المركز يقدم أيضا خدمات تشبيك مع الموردين والاسواق المستهدفة من خلال تشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسلاسل التجارية سواء قطاع عام أو خاص أو تشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركات في نفس الحجم لتبادل المنتجات والخدمات وذلك بهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين منتجاتها وخدماتها للتواجد في السوق وتوسيع قاعدة عملائها مما يسمح لها بالنمو وزيادة الايرادات وتوفير فرص عمل أكثر كما يقدم المركز خدمة تيسير الحصول على برامج تدريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مجالات متعددة سواء إدارية أو فنية او مالية بهدف تنمية المهارات حسب مراحل المشروع بما يسهم في بناء القدرات واكتساب المعرفة وتطبيقها بكفاءة أعلى لتعزز فرص الاستمرار والنجاح لمشروعاتهم.