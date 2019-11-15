أخبار مصر | بحضور هيئة المكتب.. "ضاحي" يلتقي رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور هيئة المكتب.. "ضاحي" يلتقي رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، بحضور المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، لمتابعة عمل اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لفحص ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء

وتناول الاجتماع كل ما يدور داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة وما يتم عمله في إطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ولمتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الإنشائية للمباني المخالفة.

وأكد ضاحي أثناء اللقاء على أن النقابة العامة لم ولن تسمح باي تجاوز أو خلل من قبل القائمين على هذا العمل، لافتا أن نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل علي القانون في إطار دورها المنوطه به وفي إطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها، مشيرا إلي أن دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط ثم يدخل التقرير اللجنة الإدارية وهي صاحبة القرار.

وشدد نقيب المهندسين علي عمل المكاتب الاستشارية التي تعد تقارير التصالح، مؤكدًا أن النقابة سوف تتخذ إجراءات فوريه ضد اي مكتب يثبت أنه إعداد تقرير به اي خلل أو مخالفة؛ لأفتا أنه سوف يتم عمل فحص فوري لهذا المكتب ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة.

كما شدد علي أن ارواح المواطنين أمانة في عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة.

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وفي نهاية اللقاء دارت حلقة نقاشية أمتدت لعدة ساعات بين رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين وبين أعضاء هيئة المكتب لتقنين الأوضاع ومعرفة اي معوقات قابلت اللجان المشكلة بالفرعيات وإيجاد حلول لهذه المعوقات.

واشار نقيب المهندسين في الإجتماع إلي ضرورة الإلتزام بما يتم الاتفاق عليه، حيث أنه تم وضعه طبقًا لمعايير وضوابط وضعتها اللجنة الرئيسية بالنقابة العامة وتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة، مضيفا أن نقابة المهندسين دورها حماية المهنة، وأن مجلس النقابة سيضرب بيد من حديد للحفاظ على هذا الدور.

في سياق متصل ألتقى وفد من النقابة العامة للمهندسين دكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة كل مايدور حول قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء ودور نقابة المهندسين في هذا القانون الهام بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها.

وضم الوفد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط فيما يخص عمل المكاتب الاستشارية بقانون التصالح وهم المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة ممثلًا عن نقيب المهندسين، والمهندس هشام والى رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، وعضو مجلس النواب والمهندس إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب.