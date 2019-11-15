أخبار مصر | الرئيس السيسي يفتتح قاعدة برنيس الجوبحرية الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يفتتح قاعدة برنيس الجوبحرية الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الشهر القادم بافتتاح قاعدة برنيس الجو-بحرية الاستراتيجية، وذلك بحضور من وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ مناورة كبرى برية وجوبة وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها تطويرها، خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في المناورة، حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.

وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعه قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.