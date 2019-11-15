مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": هتك عرض طفل.. وحريق بمركب نيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": هتك عرض طفل.. وحريق بمركب نيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

حبس "ديلر إمبابة" لحيازته 4 فرش حشيش 4 أيام

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل ويدعى "شريف.م" في عقده الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

حبس شقيقين لتنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما في بطن البقر

أمرت نيابة مصر القديمة، حبس شقيقين كونا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة بطن البقر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

السيطرة على حريق شب بمركب نيلي في الحوامدية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمركب نيلي بمركز الحوامدية، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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والدة طفل تعرض للاغتصاب بالمعصرة: "استدرجه بالحلوى.. وهتك عرضه تحت تهديد السلاح"

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة هتك عرض طفل على يد جاره في منطقة المعصرة.

استدرجه بـ"الحلوى".. تحقيقات النيابة في هتك عرض "طفل المعصرة" على يد جاره

"نصف مليون جنيه فدية".. تحرير طفل من أيدي مختطفيه في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالشرقية ومساومة أهليته على إعادته مقابل دفع مبلغ نصف مليون جنيه.

"ماس كهربائي ومتوقفة من 8 شهور".. المعاينة تكشف عن سر حريق مركب الحوامدية

بينت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة بأن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بمركب نيلي بمركز الحوامدية، كما تبين أن المركب متوقفة عن العمل منذ 8 شهور، لإجراء أعمال صيانة، وتلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة واحتراق المركب اليوم.

ضبط مزارع لحيازته 39 قطعة يشتبه في أثريتها بالمنيا

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على مزارع عثر بحوزته على بعض القطع الأثرية في محافظة المنيا.