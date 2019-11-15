مصر | حبس "ديلر إمبابة" لحيازته 4 فرش حشيش 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر إمبابة" لحيازته 4 فرش حشيش 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل ويدعى "شريف.م" في عقده الثاني من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيش، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم كان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وكان يروج للمواد المخدرة على المواطنين بالمنطقة، متخذًا دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام "شريف م.ع.ع" 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد الإجراءات اللازمة، تم إعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وأسفرت عن طبطه وبحوزته 4 فرش حشيش، بندقية آلية، 5طلقات، هاتف، مبلغ مالي 500 جنيه.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.