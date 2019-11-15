مصر | حبس شقيقين لتنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما في بطن البقر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس شقيقين لتنقيبهما عن الآثار داخل مسكنهما في بطن البقر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة، حبس شقيقين كونا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة بطن البقر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة بطن البقرة ـ دائرة القسم.

وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "ع.م.ا" 29 سنة عامل معماري و"م.م.ع" 33 سنة عامل معماري ومقيم بذات العنوان "شقيق الأول" أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما.

وعثر على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات تنقيب "فأس حديدية، 2 كوريك بيد خشبية، أزمة حديدية" وبمواجهتهما بالمعلومات، وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.