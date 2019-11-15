مصر | السيطرة على حريق شب بمركب نيلي في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بمركب نيلي في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمركب نيلي بمركز الحوامدية، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء آخرين للسيطرة على حريق شب بمركب نيلي بمركز الحوامدية، ليبلغ عدد سيارات الإطفاء المستخدمة في عمليات الإطفاء 7 سيارات.

وبينت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة بأن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران بمركب نيلي بمركز الحوامدية، كما تبين أن المركب متوقفة عن العمل منذ 8 شهور، لإجراء أعمال صيانة، وتلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة واحتراق المركب اليوم،.

Advertisements

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين أن المركب إسمها نايل سكيب، ومتوقفة عن العمل منذ 8 أشهر، وشب بها حريق اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

