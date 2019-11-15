مصر | والدة طفل تعرض للاغتصاب بالمعصرة: "استدرجه بالحلوى.. وهتك عرضه تحت تهديد السلاح"

وقالت إن يوم الواقعة جاء إليها نجلها ويبلغ من العمر 8 سنوات وكان يبكي بشدة ويبدو عليه حالة إعياء ثم أخذته وأسرعت به على الفور إلى المستشفى العام للكشف عليه، وإن الخبر وقع عليها كالصاعقة عندما أبلغها الدكتور بتعرض نجلها إلى الاغتصاب، مشيرة إلى أن الطفل اعترف لها بأن جارهما ويدعى "عريان.ن" ويبلغ من العمر 40 سنة قاما باستيقافه في الشارع عنما كان يلهو مع الأطفال وأخذه ورفض الطفل الذهاب معه في البداية ثم قال له أنه سيعطيه حلوى ثم أخذه إلى المقابر بمنطقة المعصرة وقام بتجريده من ملابسه تحت تهديد السلاح " مطواة" وقام باغتصابه.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، بلاغا من والدة الطفل "م.ن"، 8 سنوات بقيام جارهم بهتك عرض ابنها داخل مقابر المعصرة، وعلى الفور، توجه الرائد كريم عبدالعاطي معاون مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

