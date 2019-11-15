مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 198 متهما

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 221 قطعة سلاح ناري، بحوزة 198 متهما) وذلك على النحو التالي:

(21) بندقية آلية.بندقية رصاص.(38) بندقية خرطوش.(10) طبنجات.(151) فرد محلي.(381) طلقة مختلفة الأعيرة.(265) قطعة سلاح أبيض.ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86171) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(351) حكم جناية.

(24151) حكم حبس جزئي.

(4823) حكم حبس مستأنف.

(45840) غرامة.

(11006) مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (267) قضية مخدرات بحوزة (282) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 22،755 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 9،400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3،400 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،211 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 355 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 530 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرام).

كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 100 جرام).

عدد (7101) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (19) حادث.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (59) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (3 سيارات- 2 دراجة نارية).

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (327) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25326) مخالفة مرورية، ضبط (57) قضية بيئية.

في مجال فحص السائقين: فحص (137) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.