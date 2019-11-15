شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات «حريق إيتاى البارود» لـ8 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أعداد الوفيات في حريق خط أنابيب البترول المار بقرية المواسير بمركز إيتاى البارود، بعد وفاة أحد المصابين بمستشفى كفر الدوار، ويدعى علاء على مسعد 20 سنة، والذي كان محتجزًا في عناية الحروق بالمستشفى نتيجة إصابته بحروق بالطرفين السفليين والصدر والبطن.

وكانت عزبة المواسير التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود شهدت تسرّب مواد بترولية من خط شركة أنابيب البترول إلى ترعة القرية، بعد محاولة لسرقته، وتدافع الأهالى لملئ الأوانى من البنزين المتسرب إلى الترعة، ونشب حريق أدى لوفاة 8 أشخاص تم التعرف على 2 منهم فقط، وقررت النيابة العامة إجراء تحليل DNA لتحديد هوية 5 جثامين أخرى، وأصيب 15 آخرين في الحادث.