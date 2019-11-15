شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش قضايا التنوع البيولوجي والتصحر مع ممثلة الاتحاد الأوروبي ومسؤول أممي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع أستريد شوماكر ممثلة البيئة في الاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتها في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) بجنوب إفريقيا، حيث ناقشت التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات البيئية.

وخلال اللقاء دعت الوزيرة ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جلسة مشاورات حول خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتي ستستضيفها مصر في الربع الأول من 2020، للتأكد من توحيد الرؤى بين الدول المتقدمة والنامية.

وناقشت وزيرة البيئة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال البيئة وكيفية الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة في هذه المجالات البيئية المختلفة.

من جانبها، أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي على أهمية الاقتصاد الدوار وتطرقت لاستضافة مصر الاجتماع الوزاري لاتحاد من أجل المتوسط، مشيرة إلى أهمية موضوع الاقتصاد الدوار والذي بدأ بدعم الاتحاد الأوروبي لمصر بهذا المفهوم العام الماضي ويود استكمال الدعم في ظل رغبة وزارة البيئة في إعداد قانون البيئة بفلسفة الاقتصاد الدوار.

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كما اجتمعت فؤاد على هامش المؤتمر مع إبراهيم تياو الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الحفاظ على الأراضي وحمايتها من التدهور للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة توحيد العمل البيئي العالمي من أجل حماية النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيلها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي خاصة في إفريقيا التي تحتاج إلى تضافر الجهود العالمية لمواجهة التحديات التي تواجهها مشيرة إلى أن مصر تساند اتفاقية مكافحة التصحر حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة خلال افتتاح الدورة الـ14 لمؤتمر «التنوع البيولوجى» الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، والهادفة لدمج اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث المتعلقة بالبيئة، وهى التنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية.

واستعرضت الوزيرة الجهود التي تقوم بها مصر في مجال البيئة والمبادرة التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم البيئية ومعلومات عن بعض الاتفاقيات البيئية العالمية في المناهج الدراسية ابتداء من المرحلة الابتدائية.

من جانبه، طلب المسؤول الأممي خلال الاجتماع الثنائي دعم مصر لاتفاقية مكافحة التصحر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 25) الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر المقبل مؤكدا أن حماية الأراضي من التدهور يعتبر الحل الأمثل والعلاج الفعال للحفاظ على التنوع البيولوجي بالإضافة إلى أنه يعمل بشكل كبير على مواجهة أثار التغيرات المناخية.

وأشار تياو إلى أن مصر تلعب دورا مؤثرا على الساحة العالمية في مجال البيئة وأنه يتطلع إلى مساندة مصر خلال الفترة المقبلة لوقف تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وترميم الأراضي والتربة المتدهورة بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات.