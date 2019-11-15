شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة كثيفة وأمطار على السواحل الشمالية السبت.. والقاهرة 26 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهاراً مائل للبرودة ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من متر ين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .
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