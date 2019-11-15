شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: حفاوة استقبال السيسي في الإمارات تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف النائب أسامة شرشر، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الامارات العربية المتحدة، بالمهمة من أجل التنسيق المشترك في المواقف المتعلقة، مشيرا إلى أن الزيارة لها آثارها الإيجابية على البلدين.

ولفت «شرشر»، في بيان الجمعة، إلى أن حفاوة الاستقبال للرئيس السيسي، يؤكد حجم العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والإمارات، وظهر ذلك في لقائه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحا أن الزيارة أكدت للرأى العام العربى والعالمى حرص البلدين على الأمن الخليجي والعربي، وأن كلاهما مرتبطين ببعضهما البعض، وهذا يؤكد أن أمن دول الخليج يعد جزءا لا يتحزأ من أمن مصر القومى.

وتابع: «جولات الرئيس في الخارج لها دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان، فضلا عن تأكيد مواقف مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية».