شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا في قويسنا بتكلفة 23 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحافظ المنوفية سعيد عباس، مسجد الشهيدين «أحمد محمد مهدى، ومحمد محمود على عطالله» (مسجد فؤاد سابقا) بمدينة قويسنا؛ تخليداً لذكراهما.

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وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان «الإسلام عمل وسلوك» استعرض- خلالها- نماذج من حياة التابعين أقرب الناس زماناً من الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن التابعين هم الجيل التالي لجيل الصحابة وفقهوا التيسير وطبقوه في حياتهم كما طبقوا الرحمة والتكافل والشعور بالآخرين تطبيقاً عملياً.

وتناول الوزير- في الخطبة- ما تميز به التابعون من السماحة مع الناس وخفض الجناح لهم ومعرفة قدر العلم واحترامه وبيان قدر دين الله تعالى في النفوس والتواضع والقدوة الطيبة لمن جاء بعدهم من الأئمة، وتحدث عن منزلة الشهيد في الإسلام.

من جانبه، قال المحافظ- خلال الافتتاح- إن التكلفة الإجمالية لإحلال وتجديد المسجد بلغت 23 مليون جنيه تبرع بها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بدولة الإمارات، وتبلغ مساحة المسجد 1200 متر، مقدما التهنئة للأهالي بافتتاح المسجد.