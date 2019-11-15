شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٧ طن سلع مجهولة المصدر وتحرير ٣٥٤٨ محضرًا تموينيًا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية من الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالأشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى. أسفرت جهود الحملات عن عن ضبط 17 طن سلع مجهولة المصدر، وتحرير ٣٥٤٨ محضراً متنوعاً منها تحرير ٣١١٧ محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تم تحرير ٨٣١ محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص.

وتم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 1.300 طن دقيق بلدى مدعم 82% و130 كيلو أرز و5 جركن زيت و5 شكاير نشا و55 كيلو عسل و3 طن لحوم و3.5 طن سكر، بالإضافة إلى 1.700 طن مكرونة و800 كيلو مخلل و150 كيلو سمن و15 شيكارة فول كما تم ضبط سلع غير غذائية منها 5 طن أسمنت وطن حديد 350 كيلو مواد لاصقة و60 شيكارة علف حيوانى.