شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك السنين.. شوف رد فعل المصريين لما حاولنا نحتفل بتأسيس الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مغامرة جديدة رصدت عدسة "دوت مصر" آراء المواطنين حول الذكرى الـ ٨١ لتأسيس جماعة الإخوان المحظورة، وطلبنا من المواطنين إرسال التهنئة للجماعة بهذه المناسبة وكان رد فعل المواطنين كما ستراه شاهد واحكم بنفسك.

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