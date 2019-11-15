شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية في وداع القس مكرم نجيب: ستظل حياتك نموذجا للقادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في جنازة الدكتور القس مكرم نجيب راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته: "اليومَ تودعُ الكنيسةُ العامةُ في العالمِ العربيّ ومِصرَ، والكنيسةُ الإنجيليةُ بمصرَ الجديدة، فارسًا من فرسانِها وبطلًا من أبطالِ الإيمانْ، شاعرًا تغنَّى بالحرية، خادمًا التزمَ بكلمةِ الله، وجسَّدَ معاني التقوى وخوفَ الله، ومعلمًا شكَّل أجيالًا منْ قادةِ الكنيسةِ، وصنعَ فرقًا حقيقيًّا في مِنبَرِ الكنيسةِ الإنجيليةِ في مِصرَ والعالمِ العربيّ".

وشارك في الجنازة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس أمير سمير، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي.

كما شارك بالحضور، عدد من الشخصيات العامة، وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة القاهرة، وعدد من ممثلي رؤساء المجامع الإنجيلية والمجالس السنودسية المختلفة.

Advertisements

يذكر أن الدكتور القس مكرم نجيب، ولد بمحافظة المنيا في 13 يناير 1947، وحصل على شهادة الدكتوراه من كليّة اللاهوت – سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكيّة، وكان موضوع الرسالة: "نحو إعادة التّفكير في الوعظ الكتابي في الكنيسة في مصر"، انتخب راعيًا للكنيسة الإنجيليّة بمصر الجديدة في 20 مارس 1981 واستمرت خدمته كراعٍ حتى 1 أكتوبر 2014، بعدها استمر عطاؤه للكنيسة كراعٍ إكرامي

درَّس مقدّمات العهد القديم بكليّة اللاهوت الإنجيليّة بالقاهرة – من عام 1973 وحتى 1980

درَّس علم الوعظ التفسيري بكليَّة اللاهوت الإنجيليّة بالقاهرة – عام 1981

عمل مديرًا غير متفرغ لكليّة اللاهوت الإنجيليّة بالقاهرة – من عام 1989 وحتى 1991

عضو مجلس إدارة الهيئة القبطيّة الإنجيليّة من عام 2000

ترأّس مجلس إدارة كليّة اللاهوت الإنجيليّة وكتب وترجم حوالي 50 كتابًا.