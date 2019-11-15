شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجى مستند قرار منسوب لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس الوزراء ، صحة الصورة المتداولة والمنسوب بها قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء والذى يتضمن تعيين عددا من الشخصيات بصندوق تحيا مصر . وقال هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إن هذا المستند غير صحيح ومزور، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيه. Advertisements

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