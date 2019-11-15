3 طالبات يفزن برئاسة الاتحادات الطلابية بجامعات القاهرة وحلوان وقناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تقريراً قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019 \ 2020. وأوضح التقرير انتهاء فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019\2020، حيث تم الانتهاء من انتخابات رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات. كما بين التقرير تقلد ثلاث طالبات لرئاسة اتحادات الطلاب بجامعات (القاهرة – حلوان – قناة السويس). Advertisements هذا وسوف يجتمع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي برؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات خلال الفترة القادمة لمناقشة تفعيل دور الاتحادات الطلابية وتعظيم المشاركة في كافة الأنشطة الجامعية، وتفعيل دور الاتحادات الطلابية كهمزة وصل بين الطلاب وإدارات الجامعات والكليات. جدير بالذكر أن فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي بفتح باب الترشح، تلاها إعلان الكشوف وتلقى الطعون، وبدء الدعاية الانتخابية، ثم إنطلاق الجولة الأولى في 7 نوفمبر، و انتخابات الإعادة وصولا إلى استكمال المرحلة الأخيرة من الجدول اليوم ١٤ نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات، وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الحالي بلغ 24864 منهم 14222 طالبا بنسبة57.2٪ ، 10642 طالبة بنسبة 42.8٪ .







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