شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بتخريج الدفعه الـ 49 لمعهد التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب البطريرك عن سعادته بالخريجين داعيا الجميع للخدمة مع كل الأعمار و ليس الأطفال فقط مستكملا أنتم شهود للرسالة المسيحية في كل مكان.
واختتم البطريرك كلمته بتهنئة خريجين الدفعه الـ 49 باسم الكنيسه الكاثوليكيه قائلا:"هذه إشارة البدء لاستثمار مواهبكم في الخدمة ، تذكروا دائما أنتم شهودا و رسلا ليسوع".
وشهد اليوم الاحتفالي تأملا و ترانيم روحية وعرض لأيام خدمة المجموعات المختلفة للخريجين في كنائس الايبراشية و عرض لرابطة الخريجين
واختتم اليوم الاحتفالي بصلاة الإرسال و الصلاة الختامية .
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