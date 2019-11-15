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بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بتخريج الدفعه الـ 49 لمعهد التربية الدينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صباح اليوم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق بحفل خريجي الدفعه الـ  49 لمعهد التربية الدينية بالسكاكيني وهم 32 خريجا من علمانيين و راهبات و ذلك بحضور اساتذة المعهد و مجلس الإدارة و العديد من الآباء الكهنة  و الرهبان و الراهبات و أصدقاء الخريجين .

 

وأعرب البطريرك عن سعادته بالخريجين داعيا الجميع للخدمة مع كل الأعمار و ليس الأطفال فقط مستكملا أنتم شهود للرسالة المسيحية في كل مكان.

 

واختتم البطريرك كلمته بتهنئة خريجين الدفعه الـ 49 باسم الكنيسه الكاثوليكيه قائلا:"هذه إشارة البدء لاستثمار مواهبكم في الخدمة ، تذكروا دائما أنتم شهودا و رسلا ليسوع".

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وشهد اليوم الاحتفالي تأملا و ترانيم روحية  وعرض لأيام خدمة المجموعات المختلفة للخريجين في كنائس الايبراشية و عرض لرابطة الخريجين

 

واختتم اليوم الاحتفالي بصلاة الإرسال و الصلاة الختامية .

 

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