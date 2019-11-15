شكرا لقرائتكم خبر عن المطران الفخرى لسوهاج يترأس قداس عيد مارجرجس بساحل طهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس مارجرجس بساحل طهطا؛ وذلك للمشاركة في النهضة الروحية للقديس العظيم مارجرجس، مساء أمس.

شارك في النهضة الروحية الأب أبرام نوح، والأب يوحنا زكريا وكورال الإيبارشية، كما ألقى صاحب النيافة كلمة بسيطة هنأ فيه شعب الرعيه بعيد شفيع الكنيسة وحثهم على أن يكونوا متشبهين به في الإيمان بالمسيح.

كما ألقى الأب يوحنا زكريا كلمته الختامية في النهضة بعنوان من يفصلنا عن محبة المسيح والتي بدأها بقراءة من رسالة روميه (٣١:٨- ٣٩)، ثم اختتم اليوم بالدورة والبركة الرسولية.

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ولد الشهيد مارجرجس في كبادوكيا قرب فلسطين الحالية من أب يدعي “أنسطاسيوس “وأم تدعي “ثاؤبستا”، واهتم الوالدان بتربيته تربية مسيحية، ثم توفي والده عندما كان مارجرجس في سن 17 سنة وكان يعمل قائدًا كبيرًا في الجيش، فطلب الإمبراطور من ابنه جرجس أن يعين مكانه قائدًا للجيش، وعندما لمس بطولته وشجاعته عينه قائد مائة، وعندما رأى الإمبراطور دقلديانوس النمو المتزايد للمسيحية أصدر منشورًا بخضوع جميع أفراد الأمبراطورية للإمبراطور، والسجود للإلهين أبولون وأرطاميس، ثم قام بتعليق هذا المنشور في الميادين الكبرى، فما كان من الفارس الشجاع مار جرجس إلا أنه قام بتقطيع المنشور أمام الجميع، وعندما مَثَل جرجس أمام الإمبراطور أصر على إعلان إيمانه المسيحي أمامه فما كان من الإمبراطور إلا أن استشاط غضبًا، وأمر بتعذيب القديس حتى يرجع عن رأيه ويجحد مسيحيته ويسجد لآلهة الرومان.