شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة وخط ساخن لرصد مخالفات التعديات على الأراضى الخصبة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات الزراعية ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان مروية وخط ساخن لرصد و والتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى ، موضحا آن هناك تكليفات لحماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.
وكشف تقرير حماية الأراضى، أنه تم تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى ،وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بالمحافظات، لإحالة المخالفات للنيابة، والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: لجان متابعة وخط ساخن لرصد مخالفات التعديات على الأراضى الخصبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.