شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة وخط ساخن لرصد مخالفات التعديات على الأراضى الخصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية ، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، ووكلاء ومدراء الزراعة بمحافظات الجمهورية، بمواصلة تكثيف لجانها لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا ، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد وقبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وقال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات الزراعية ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان مروية وخط ساخن لرصد و والتأكد من دقة بيانات التعديات ورصد اى مخالفات، والازالة على نفقة المتعدى ، موضحا آن هناك تكليفات لحماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات ، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين ، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.

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وكشف تقرير حماية الأراضى، أنه تم تخصيص الرقم "0237499385" كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى البلاغات من المواطنين حول التعدى ،وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بالمحافظات، لإحالة المخالفات للنيابة، والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة عن طريق توفير معدات جهاز تحسين الأراضى لمساعدة المحافظات فى إزالة المخالفات فور وقوعها.