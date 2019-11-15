ضبط سمسار أراضي بحوزته بندقية آلية مسروقة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سمسار أراضي، وبحوزته بندقية آلية مسروقة بحلوان.

تمكن المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والرواد محمود سعداوي وأحمد الدالي وإسلام رمزي وأحمد شعلان، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المدعو "ع.غ" سمسار أراضي حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية سلاح ناري بندقية آلي عيار 7.62 × 39مم تحمل أرقام 3636 " والمبلغ بسرقته في المحضر رقم 421 لسنة 2004م أبانوب / أسيوط، خزينة بداخلها 30 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع وأقر بتحصله على السلاح الناري من احد الأشخاص يدعي "ا.م"، والمقيم عرب أبو ساعد ـ الصف / جيزة جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.