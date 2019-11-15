محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بتعزيزات إضافية من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق هائل اندلع في مركب بنهر النيل بمركز الحوامدية، ظهر الجمعة. ارتفاع ألسنة اللهب مع وجود مواد قابلة للاشتعال في المركب قيد الإصلاح والصيانة ازدادت معه مهمة رجال الإطفاء صعوبة، ليدفع اللواء هاني سعيد بـ7 سيارات إطفاء. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية، إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب بنهر النيل. Advertisements الحريق اندلع في مركب "نايل سكيب" تحت الإصلاح، وأنها متوقفة عن العمل منذ 8 أشهر لإجراء عملية الصيانة اللازمة. المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وامتدت النيران إلى عدة طوابق بالمركب، وسط محاولات رجال الإطفاء لمحاصرتها والتقليل الخسائر التي قدرت بملايين الجنيهات. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، ويعكف رجال الدفاع المدني على إخماد الحريق، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر المطافئ تدفع بتعزيزات إضافية لإخماد حريق هائل بـ "مركب الحوامدية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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