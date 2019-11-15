ضبط 221 قطعة سلاح وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري، 267 قضية مخدرات، وتنفيذ 86171 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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