محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: اندلع حريق هائل بمركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، اليوم الجمعة. تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب بنهر النيل. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، ويعكف رجال الدفاع المدني على إخماد الحريق. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النار تلتهم مركبا بنهر النيل في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.