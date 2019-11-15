بـ 21 بندقية خرطوش.. الأمن العام يُسقط تاجر أسلحة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا من ضبط كمية من الأسلحة الآلية والخرطوش وكميات من الذخائر الحية خلال حملة مكبرة على مستوى الأقسام الشرطية والمراكز.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مفادها قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز البداري "بمحافظة أسيوط" - سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات, ضرب") بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة مركز نقاده مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "ربع نقل" بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة نقاده بدائرة المركز وبحوزته (21 بندقية خرطوش "محلي الصنع")، بمواجهته يعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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