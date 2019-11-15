مصر | ضبط شخصان لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 16 شارع محمود المغربي بمنطقة بطن البقرة دائرة القسم.

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كلا من:ـ

م.م.ا. ة سن 29 عامل معماري ومقيم بالعقار المشار إليه.

م.م.ع سن 33 عامل معماري ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول ".

حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما 00وعثر على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي:ـ

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فأس حديدية.

2 كوريك بيد خشبية.

أزمة حديدية.

بمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.