مصر | "نصف مليون جنيه فدية".. تحرير طفل من أيدي مختطفيه في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصف مليون جنيه فدية".. تحرير طفل من أيدي مختطفيه في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة - مُقيمين بدائرة مركز شرطة كفرصقر ).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وأقر باتفاقهم على اختطاف أحد الأطفال ( عشوائيًا ) ومساومة أهليته على إعادته مقابل التحصل على مبلغ مالي كفدية وقيامهم في سبيل ذلك بإعداد دراجة نارية (تروسيكل ملك أحدهم)، وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى أحد الطرق (محل ارتكاب الواقعة ) وما أن شاهدوا أحد الأطفال (المختطف) يسير بمفرده حال عودته من الحضانة قام المتهم المضبوط بوضعه عنوة داخل التروسيكل وتوجهوا به إلى منطقة الزراعات بقرية أبو الشقوق لإخفائه وعقب ذلك قام بشراء خط هاتف محمول لاستخدامه في مساومة أهلية المُختطف.
وعقب ضبط المتهم الأول واستشعار المتهمين الثاني والثالث بملاحقتهما أمنيًا إضطرا إلى التخلي عن الطفل بدائرة المركز، حيث تم على الفور التوجه لذات المنطقة وإصطحاب الطفل المختطف وتسليمه لأهليته.
وتم استهداف المتهمين الهاربين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بمحل إقامتهما وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشدوا عن ( الهاتف المحمول، التروسيكل) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.