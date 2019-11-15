مصر | "نصف مليون جنيه فدية".. تحرير طفل من أيدي مختطفيه في الشرقية

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين ( تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) بغياب (حفيده لابنته – يبلغ من العمر 5 سنوات) عن المنزل عقب خروجه من الحضانة بدائرة المركز، وتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم هاتف محمول (مُحدد) طلب خلاله المُتصل، دفع مبلغ مالي قدره (500 ألف جنيه) كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة - مُقيمين بدائرة مركز شرطة كفرصقر ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبط أحدهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وأقر باتفاقهم على اختطاف أحد الأطفال ( عشوائيًا ) ومساومة أهليته على إعادته مقابل التحصل على مبلغ مالي كفدية وقيامهم في سبيل ذلك بإعداد دراجة نارية (تروسيكل ملك أحدهم)، وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى أحد الطرق (محل ارتكاب الواقعة ) وما أن شاهدوا أحد الأطفال (المختطف) يسير بمفرده حال عودته من الحضانة قام المتهم المضبوط بوضعه عنوة داخل التروسيكل وتوجهوا به إلى منطقة الزراعات بقرية أبو الشقوق لإخفائه وعقب ذلك قام بشراء خط هاتف محمول لاستخدامه في مساومة أهلية المُختطف.

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وعقب ضبط المتهم الأول واستشعار المتهمين الثاني والثالث بملاحقتهما أمنيًا إضطرا إلى التخلي عن الطفل بدائرة المركز، حيث تم على الفور التوجه لذات المنطقة وإصطحاب الطفل المختطف وتسليمه لأهليته.

وتم استهداف المتهمين الهاربين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بمحل إقامتهما وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشدوا عن ( الهاتف المحمول، التروسيكل) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

