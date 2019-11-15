مصر | ضبط سمسار بحوزته أسلحة نارية وزخائر بحلوان

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تمكن ضباط بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو "ع.غ.ا"، 44 سنة، سمسار أراضٍ، ومقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية:

سلاح ناري (بندقية آلي عيار 7.62 × 39مم تحمل أرقام 3636 " والمبلغ بسرقته في المحضر رقم 421 لسنة 2004م أبانوب أسيوط، وخزينة بداخلها 30 طلقة من ذات العيار).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على السلاح الناري من أحد الأشخاص يدعي "ا.م.م"، وجارٍ تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.