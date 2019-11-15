مصر | عاجل.. 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركب نيلي بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركب نيلي بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء آخرين للسيطرة على حريق شب بمركب نيلي بمركز الحوامدية، ليبلغ عدد سيارات الإطفاء المستخدمة في عمليات الإطفاء 7 سيارات.

وكانت بينت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة بأن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران بمركب نيلي بمركز الحوامدية، كما تبين أن المركب متوقفة عن العمل منذ 8 شهور، لإجراء أعمال صيانة، وتلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة واحتراق المركب اليوم،.

وشب حريق هائل اليوم الجنعة، بمركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وجار محاولات رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

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وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين أن المركب إسمها نايل سكيب، ومتوقفة عن العمل منذ 8 أشهر، وشب بها حريق اليوم الجمعة، ويواصل قوات الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

