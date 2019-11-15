مصر | السيطرة على حريق داخل إحدى السفن بالحوامدية

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تمكن رجال الحماية المدينة من السيطرة على حريق شب داخل إحدى السفن تحت الإنشاء بمنطقة عبارة الحوامدية، ودفعت قوات الحماية بالجيزة بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل إحدى السفن تحت الإنشاء بمنطقة عبارة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ6 سيارت إطفاء، وجارٍ السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.