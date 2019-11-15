مصر | "ماس كهربائي ومتوقفة من 8 شهور".. المعاينة تكشف عن سر حريق مركب الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماس كهربائي ومتوقفة من 8 شهور".. المعاينة تكشف عن سر حريق مركب الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بينت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بالجيزة بأن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بمركب نيلي بمركز الحوامدية، كما تبين أن المركب متوقفة عن العمل منذ 8 شهور، لإجراء أعمال صيانة، وتلاحظ تصاعد أدخنة كثيفة واحتراق المركب اليوم،.

وشب حريق هائل اليوم الجنعة، بمركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وجار محاولات رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين أن المركب اسمها نايل سكيب، ومتوقفة عن العمل منذ 8 أشهر، وشب بها حريق اليوم الجمعة، ويواصل قوات الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق.



وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.