مصر | عاجل.. حريق هائل بمركب نيلي في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بمركب نيلي في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق هائل اليوم الجمعة، بمركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وجار محاولات رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين أن المركب إسمها نايل سكيب، ومتوقفة عن العمل منذ 8 أشهر، وشب بها حريق اليوم الجمعة، ويواصل قوات الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق.

وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.