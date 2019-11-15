مصر | ضبط مزارع لحيازته 39 قطعة يشتبه في أثريتها بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مزارع لحيازته 39 قطعة يشتبه في أثريتها بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على مزارع عثر بحوزته على بعض القطع الأثرية في محافظة المنيا.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة المنيا قيام، مزارع - مُقيم بدائرة المركز، بحيازة بعض القطع الأثرية.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته عدد 34 قطعة لحجر الجرانيت صغيرة الحجم على شكل جعران، عدد 4 تماثيل من الجرانيت والمعدن بأحجام مختلفة، عقد حجرى بيج اللون به بعض الأشكال الفرعونية "يُشتبه فى أثريتها"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.