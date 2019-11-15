مصر | غدا.. "الإسكندرية للأمور المستعجلة" تنظر دعوى اعتبار "أردوغان" داعما للإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الإسكندرية للأمور المستعجلة" تنظر دعوى اعتبار "أردوغان" داعما للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة الأولى مستعجل، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب اردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها.



ونص محمود في دعواه، أن أردوغان يعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولي الإرهابي الإخواني ويحتل مرتبة متقدمة فيه وأنه المسئول عن العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر وتستهدف المواطنين المصريين لإيوائه لقيادات الإخوان الإرهابية في تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الارهابية التى تحدث فى مصر، وان جهاز المخابرات التركى وباوامر منه يدعم القيادات الاخوانية الارهابية لارتكاب تلك العمليات الحقيرة، مضيفا ان اردوغان جعل من تركيا ملاذا آمنا للارهابيين والاراضى التركية نقطة انطلاقة لكافة العمليات التى تستهدف مصر وتهدد امنها القومى، مشيرا الى ان اردوغان يدعم القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب والتي تبث من تركيا والتي تحرض على إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات والفتنة والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو بذلك يعد الداعم الأول للإخوان الإرهابيين وقنواتهم، وهو ما يؤكد دعمه للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومحاولاته لتشويه صورتها في المحافل الدولية وتدخله السافر المرفوض في الشأن الداخلي المصري وتحريضه على مصر.



وطالب محمود في ختام دعواه، بإصدار حكم مستعجل باعتبار رجب طيب أردوغان رئيس تركيا داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره مسئولا عن العمليات الإرهابية التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة منه والتي أسقطت شهداء ومصابين.