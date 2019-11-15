مصر | مقابل مبالغ مالية.. ضبط تاجر وزوجته لتزويرهما المحررات الرسمية ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابل مبالغ مالية.. ضبط تاجر وزوجته لتزويرهما المحررات الرسمية ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام شخصين (تاجر، وزوجته مالكة مكتب إستيراد وتصدير - مقيمان بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل الحصول على مبالغ مالية، متخذان من مسكنهما المشار إليه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما بمسكنهما، وعُثر على ما يلي:-

عدد 4 أختام مقلدة لشعار الجمهورية.

بصمة خاتم كلاشيه دائرى الشكل لإحدى الجهات الحكومية.

عدد 4 بصمات خاتم كلاشيه للعديد من البنوك العاملة بالبلاد.

بصمة خاتم أكلاشيه مستطيل الشكل لإحدى الوزارات.

عدد 3 أكلاشيه بأسماء مختلفة.

عدد 2 حاسب آلى بمشتملاتهما بالإضافة لعدد 3 ذاكرة نقاله فلاش ميمورى

عدد2 هاتف محمول.

عدد 10 طلقات نارية عيار 9 مم.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

