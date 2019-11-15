أخبار مصر | السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل الأزمة الليبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يبحث هاتفياً مع ميركل الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلاله عددا من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وقد صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة إنه "تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا".

وخلال الاتصال، أكد السيسي "موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية، والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

كما شدد السيسي علي أن "إرادة الشعب الليبي الشقيق يجب أن تتحقق وتُفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار للبلاد، وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية".

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وقد تطرق الاتصال كذلك لعدد من الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبها، اكدت أكدت ميركل، حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الصعد.