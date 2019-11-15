شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس مؤسسة بنديتي الإيطالية سبل تعزيز التعاون الفكري والفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ايجينيو بنديتى رئيس مؤسسة بنديتى الثقافية والخيرية بايطاليا، ومديرة المؤسسة أنا ماريا، خلال زيارتهما للقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز التبادل الفكرى والفنى بين الثقافة المصرية والمؤسسة.

وخلال اللقاء، قالت الوزيرة إن إيطاليا تعد بوابة ذهبية لعبور الثقافة المصرية إلى اوروبا، واضافت ان الفنون الايطالية تلقى قبولا كبيراً في مصر نتيجة اوجه التشابهه المتعددة بين الشعبين، وأكدت على ضروره فتح نوافذ ثقافية وفنية جديده تخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارا بين البلدين، كما رحبت بدعوة بنديتى للمشاركة في فعاليات النسخة الـ 75 من مهرجان الموند بلوسوم «زهر اللوز» التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 10 مارس المقبل بمشاركة 30 دولة في مدينة اجرينتو الايطالية وتتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 2600 عام على تأسيس ثانى اقدم مدن ايطاليا بعد روما، كما اتفقا على أن يتضمن التمثيل المصرى الوان مختلفة ومتنوعة تبرز الحراك الفكرى والفنى في المجتمع حيث تقام العروض في كل من معبدالبراميسيو الواقع على سفح تل المدينة ووادى المعابد.

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وناقشت «عبدالدايم» مع «بنديتى» عدة اقترحات لمشروعات ثقافية وفنية تبادلية، منها دراسة إقامة مركز دائم للثقافة بمدينة اجرينتو التابعة لاقليم صقلية واعتباره ملتقى لتبادل الثقافات ومنصة للحوار الحضارى يقدم من خلاله كافة الألوان الثقافية والفنية من مختلف بلدان العالم، وكذلك مشروعات فنية مشتركة بين اوبرا القاهرة وروما، إلى جانب وسائل واساليب تكثيف التعاون مع أكاديمة الفنون المصرية بروما.

من جانبه، أكد بنديتى عشقه لمصر وشعبها الكريم، لافتا إلى اهمية تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي والفنى مع مؤسسته وتمثيل الانشطة الابداعية المصرية بشكل دائم في ايطاليا لما تلعبه الفنون من دورا هاما ينعكس ايجاباً على تعميق اواصر الصداقة بين الشعبين.

يذكر أن ايجينيو بنديتى هو حفيد مؤسس المستشفى الإيطالى بالقاهرة وقامت المؤسسة التي تحمل اسم أسرته بانشاء والمساهمة في تنفيذ الكثير من المشروعات الاقتصادية والخيرية والثقافية والتنموية في مصر.