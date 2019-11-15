شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب ووالده بحادث تصادم عربة كارو و«موتوسيكل» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شاب ووالده نتيجة حادث تصادم بين عربة كارو و«موتوسكيل» في نطاق مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى، بوقوع حادث تصادم بين عربة كارو و«موتوسيكل»، بطريق «قرية جبارس – إيتاى البارود» أمام عزبة الحلفاية.

أسفر الحادث عن إصابة «محمد .ن» 61 سنة، ونجله «أحمد» 32 سنة، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقلهم بالاسعاف لمستشفى إيتاى البارود المركزى للعلاج، وتم عمل الفحوصات اللازمة.