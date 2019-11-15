شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت منطقة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، وسط انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من مناطق المدينة. كانت هيئة الأرصاد قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين، وتم رفع درجة الاستعداد بين مختلف الأجهزة.

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