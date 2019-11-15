شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق ينظم دورة تدريبية ضمن فعاليات مبادرة امتحاني وافتخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات «مبادرة امتحاني وافتخر» التي أطلقها مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق للعام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، نظم المركز دورة تدريبية جديدة بعنوان: الاختبارات الموضوعية وبناء المفردة الاختبارية بالقطاع الطبي «المستوى الاساسي» وحاضر فيها الدكتورة جيهان صلاح صادق الأستاذ بكلية الطب البشري جامعة المنوفية، المدرب في البورد الدولي للمدربين المعتمدين «IBCT» والمدرب لطرق القياس والتقويم بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي.

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وقال الدكتور محمد عوض البربري مدير مركز القياس والتقويم، بأن الفئة المستهدفة هم أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري وقد سبق عقد دورتين شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والصيدلة والتمريض.

وأشاد «البربري» بدعم وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، فيما يتعلق ببرمجيات بناء بنوك الأسئلة والاختبارات الإليكترونية وضرورة تدريب أبناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات والهيئة المعاونة عليها، وفقا لشروط تضمن جودة الأداء الاحترافي والحفاظ على مستوى التميز في التصحيح الآلي الذي تتميز الجامعة، مع ضرورة تحقيق الاستقلالية لشراء بعض البرمجيات المطبقة بكليات الجامعة ومحاولة توظيف الخبرات الذاتية مع التأكيد على الملكية العامة للجامعة لهذه البرامج.

هذا علاوة على ما يتم بالمركز من عمليات إحلال وتجديد للبنية التحتية وتوريد للآثاث والتجهيزات لاطلاق معملي المركز وفقا للتعليم والتدريب المدمج وتحقيق مستويات تنافسية مع المراكز المناظرة في ظل النتائج المترتبة على مشاركة المركز وأربع كليات من الجامعة هي التجارة والحقوق والعلوم والتربية رياضية بنات في (مشروعات المرحلة الخامسة مع وحدة إدارة وتطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي).