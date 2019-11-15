شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتوره يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، على إستمرار رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أخطار السيول على المحافظة. وأكدت نائبة المحافظ، على تمركز جميع المعدات في المناطق التي تواجه خطر السيول، وتكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول. وأصدرت نائب المحافظ، تعليماتها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بفتح جميع المطابق فور نزول المطر، بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، وكلفت رؤساء الأحياء، بتقسيمها إلى قطاعات مختلفة، لمتابعة أخطار السيول والتدخل عند الحاجة.

وطالبت عطية مرفق الإسعاف بإستمرار رفع درجة الاستعداد، وتجهيز عربات الدفع الرباعي، والتى تم صرفها حديثاً، لتخدم مدن الجنوب، وشددت على ضرورة تجهيز منازل الشباب ومراكز الشباب، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين في حالة إغلاق الطرق.