شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة خيمة ملاصقة لسور مستشفى بالمنصورة: «تستخدم في التحريض على الفسق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية، خيمة ملاصقة لسور مستشفى المنصورة الدولي، بحجة أن صاحبتها تستخدمها في التحريض على الفسق. وكان العميد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، تلقى بلاغا من الدكتور أشرف البدراوي، مدير مستشفى المنصورة الدولي، بوجود خيمة ملاصقة لسور المستشفى تستغلها صاحبتها في التحريض على الفسق وترويج الحبوب المخدرة.

واستجابت شرطة المرافق للشكوى، وقامت حملة بقيادة العميد وائل الشربيني بالتوجه للمستشفى، وبمعاينة الخيمة تبين أن صاحبتها تدعى «سامية.م.م»، 28 سنة، هربت فور رؤية القوات. وتمكنت الحملة من إزالة الخيمة ومصادرتها وعثرت بداخلها على «حبوب تستخدم لمنع الحمل». وأكد شهود عيان بالمنطقة أن «السيدة سيئة السمعة وتستغل الخيمة في أعمال منافية للآداب».

خيمة بجوار سور مستشفى المنصورة الدولي

خيمة بجوار سور مستشفى المنصورة الدولي

خيمة بجوار سور مستشفى المنصورة الدولي

وتمكنت الحملة من فتح الشارع أمام المستشفى وإزالة كافة التعديات عليه واستبعاد الباعة الجائلين ومصادرة الإشغالات الموجوده أمام المحال وتعوق حركة السير أمام المستشفى. كما توجهت الحملة لسوق الدراسات وحررت 13 محضر إشغال طريق، وصادرت إشغالات من أمام 7 محال، وفتحت الشارع أمام المارة وأجبرت الباعة على الدخول داخل السوق.