شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على تاجر وزوجته تخصصا في تزوير المحررات الرسمية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط تاجر وزوجته ببورسعيد لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام تاجر وزوجته (مالكة مكتب إستيراد وتصدير)؛ بممارسة نشاط تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين وبتفتيش مسكنهما عٌثر بداخله على 4 أختام مقلدة لشعار الجمهورية، وبصمة خاتم كلاشيه دائرى الشكل لإحدى الجهات الحكومية، و4 بصمات خاتم كلاشيه للعديد من البنوك العاملة بالبلا، وبصمة خاتم أكلاشيه مستطيل الشكل لإحدى الوزارات، وبمواجهة المتهمين إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.