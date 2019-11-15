شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سجناء يلتقون زوجاتهم من السجينات.. و«الداخلية»: لتحقيق الاستقرار النفسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق قطاع السجون برئاسة اللواء أشرف العرب، على إلتماس 3 من نزلاء السجون بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن «قطاع السجون وافق على الإستجابة لإلتماس 3 من نزلاء سجن دمنهور (رجال) بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور (نساء)، وتمت الزيارة وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

وأوضحت الوزارة أن ذلك «جاء في إطار hستراتيجيتها الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم في مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الhستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم.