شكرا لقرائتكم خبر عن إكسسورات وحقائب.. منتجات السجينات ترفع شعار صنع فى السجن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اكسسورات وحقائب" تخطف الأنظار، هكذا تبدو منتجات السجناء خلف الأسوار، حيث يتم تصنيع إكسسورات السيدات بشكل رائع، وإنتاج العديد من حقائب السيدات بأشكال مختلفة.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما تنتج السجينات عرائس الأطفال، والهدايا التي تقدم للسيدات، بشكل جذاب.
وتقول سجينة: قطاع السجون يوفر لنا الخامات اللازمة لإنتاج هذه الإكسسوارات والحقائب، وتتكفل بعرضها في المعارض الخاصة بها، ونحصل على هامش ربح جراء عملنا بها.
وتابعت السجينة، على هامش منتدى السجون الثالث: السجون عظمت لدينا فكرة إقامة مشاريع خاصة عقب إنتهاء فترة العقوبة والخروج من السجن، حتى يدر علينا أموالاً حلال.
وأردفت السجينة، في حديثها لـ"الخليج 365": نتلقى معاملة كريمة من قبل إدارة السجن، ويتم تحقيق كافة مطالبنا، ويسمحوا لنا بالعديد من الزيارات الرسمية، وإستقبال أطفالنا وأهالينا والإطمئنان عليهم.
واستطردت السجينة: تعلمنا الدرس جيداً ولن نعود للجريمة مرة أخرى، بعدما تم تأهيلنا بشكل جيد داخل السجون.
كانت هذه تفاصيل خبر إكسسورات وحقائب.. منتجات السجينات ترفع شعار صنع فى السجن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.