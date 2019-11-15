شكرا لقرائتكم خبر عن إكسسورات وحقائب.. منتجات السجينات ترفع شعار صنع فى السجن (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اكسسورات وحقائب" تخطف الأنظار، هكذا تبدو منتجات السجناء خلف الأسوار، حيث يتم تصنيع إكسسورات السيدات بشكل رائع، وإنتاج العديد من حقائب السيدات بأشكال مختلفة.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما تنتج السجينات عرائس الأطفال، والهدايا التي تقدم للسيدات، بشكل جذاب.

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وتقول سجينة: قطاع السجون يوفر لنا الخامات اللازمة لإنتاج هذه الإكسسوارات والحقائب، وتتكفل بعرضها في المعارض الخاصة بها، ونحصل على هامش ربح جراء عملنا بها.

وتابعت السجينة، على هامش منتدى السجون الثالث: السجون عظمت لدينا فكرة إقامة مشاريع خاصة عقب إنتهاء فترة العقوبة والخروج من السجن، حتى يدر علينا أموالاً حلال.

وأردفت السجينة، في حديثها لـ"الخليج 365": نتلقى معاملة كريمة من قبل إدارة السجن، ويتم تحقيق كافة مطالبنا، ويسمحوا لنا بالعديد من الزيارات الرسمية، وإستقبال أطفالنا وأهالينا والإطمئنان عليهم.

واستطردت السجينة: تعلمنا الدرس جيداً ولن نعود للجريمة مرة أخرى، بعدما تم تأهيلنا بشكل جيد داخل السجون.