"الإنجيلية" تصلى الجنازة على روح القس مكرم نجيب بكنيسته بمصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الطائفة الإنجيلية في مصر اليوم الجمعة صلاة الجنازة فى راعي الكنيسة الإنجيلية بمصرَ الجديدة الذي توفي أمس إذ تقدم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة صفوف المعزين بحضور قيادات الطائفة، وذلك بمقر الكنيسة بمصر الجديدة.
وأضاف: وقَدْ أسهمتْ كتاباتُه وأفكارُه في دفعِ الرؤيةِ اللاهوتيةِ المستنيرةِ، والمتمسكةِ بكلمةِ الله، وكانتْ حياتُه نموذجًا صادقًا للربطِ بينَ العقيدةِ والفعلِ.
وتتقبل الأسرةُ والكنيسةُ العزاءَ غدًا السبت بدايةً من السادسة حتى العاشرة مساءً بالكنيسة.
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