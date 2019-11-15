شكرا لقرائتكم خبر عن "الإنجيلية" تصلى الجنازة على روح القس مكرم نجيب بكنيسته بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الطائفة الإنجيلية في مصر اليوم الجمعة صلاة الجنازة فى راعي الكنيسة الإنجيلية بمصرَ الجديدة الذي توفي أمس إذ تقدم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة صفوف المعزين بحضور قيادات الطائفة، وذلك بمقر الكنيسة بمصر الجديدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية أن الدكتور القس مكرم نجيب يعد رائدًا منْ روادِ التنويرِ في مِصرَ، صاحبَ القلمِ الحرِّ، وأستاذ علمِ الوعظِ والتفسيرِ، الشاعِر مُرهَفَ الحسِّ، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ.

وأضاف: وقَدْ أسهمتْ كتاباتُه وأفكارُه في دفعِ الرؤيةِ اللاهوتيةِ المستنيرةِ، والمتمسكةِ بكلمةِ الله، وكانتْ حياتُه نموذجًا صادقًا للربطِ بينَ العقيدةِ والفعلِ.

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وتتقبل الأسرةُ والكنيسةُ العزاءَ غدًا السبت بدايةً من السادسة حتى العاشرة مساءً بالكنيسة.