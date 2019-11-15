مركز حوار الأديان بالأزهر يطلق مسابقة جرافيك لغرس قيم الانتماء والمواطنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز حوار الأديان بـ الأزهر الشريف عن إطلاق مسابقته الثانية لتصميم أعمال الجرافيك ولوحات الفن التشكيلي التي تحمل رسالة "لغرس قيم الانتماء والمواطنة الصحيحة والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة". وأعلن المركز عن أن شروط المسابقة تتضمن: ألا يقل عمر المشاركين عن 15 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

أن يتم تنفيذ العمل بأبعاد 70 سم عرض و100 سم طول.

وأن يكون محتوى العمل متطابقا مع الهدف من المسابقة. على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال الخاصة بالمشاركين يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 2020، وذلك عبر خدمة الرسائل بصفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز. Advertisements وتبلغ جوائز المسابقة كما يلى: المركزالأول: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيها مصريا.

المركز الثاني: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيها مصريا.

المركز الثالث: شهادة تقدير بالإضافة إلى مكافأة مالية قدرها ألفي جنيها مصريا.

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